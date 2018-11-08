Сегодня 08 ноября 2018 года, 18:33

Минрегион анонсирует новые электронные сервисы для застройщиков

Система госархистройконтроля и надзора должна работать как качественный прозрачный сервис для строительного бизнеса. Об этом во время круглого стола с представителями строительной отрасли и профильными ассоциациями подчеркнул вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Соответствующая информация опубликована на сайте Минрегиона.

«Разрешительные процедуры в строительстве должны быть максимально прозрачными и простыми. А ГАСИ должна стать открытой и эффективной структурой. Поэтому сегодня первоочередная задача для ГАСИ — выработать вместе с бизнесом новую концепцию работы посредством введения электронного кабинета застройщика с подключением всех необходимых реестров... Следующие новшества, которые будут введены в ближайшее время, — подключение органов местного самоуправления к системе «Прозрачная ГАСИ» и привлечение общественных инспекторов на местах к работе в системе ГАСИ», — подчеркнул Геннадий Зубко.

По его словам, качественное реформирование строительной отрасли требует принятия необходимой законодательной базы. Сейчас в парламенте находятся три очень важных законопроекта, которые необходимо принять как можно быстрее. Это проект №7266-1, которым вносятся изменения в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно передачи, прекращения или временного приостановления полномочий органов государственного архитектурно-строительного контроля, проект №7085 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроительства» и проект №6403, который обеспечит общественные территориальные общины документацией по пространственному планированию.