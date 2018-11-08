Законопроект №8487 о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией народные депутаты приняли во втором чтении. Об этом сообщается на сайте Рады, передает UBR.ua. В законе четко прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией. Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введено ряд ограничений на операции с такими авто, заложены строгие штрафы за нарушение таможенных правил.
Напомним, в правительственном квартале Киева продолжается акция протеста владельцев машин на иностранных номерах. Протестующие обещают перенести акцию под стены Администрации президента.
Активисты «Автоевросилы» называют свою акцию бессрочной и уверяют, что будут стоять на своем до самого конца и не уйдут, пока их не услышит власть.
Одной из поправок в закон 8487 предусмотрели, что все платежи от растаможки евроблях пойдут на наполнение Пенсионного фонда.
«Активисты говорили нам, что они согласны на ставку акцизного налога в 400 евро. Мы как раз такую ставку и сделали. 400 евро будет акциз, который они должны будут заплатить в Пенсионный фонд», – отметила Южанина с трибуны Верховной Рады.
Также, по словам г-жи Южаниной, в проект закона внесли правку про льготный коэффициент акциза 0,5 на три месяца. Т.е. именно столько дается времени владельцам еврономеров на льготную растаможку. Ранее в проекте закона предлагалось использовать льготную ставку в 0,5 только первый месяц после принятия документа. Потом должна были использоваться ставка в 0,75 еще два месяца.
Следует отметить, что на сегодняшний день около 420 тыс. «евроблях» передвигается по Украине или в таможенном режиме транзита или временного ввоза. Из них около 125 тыс. находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.
Ранее народный депутат Игорь Попов заявил, что Верховная Рада может повысить тарифы на растамаживание автомобилей с еврономерами.
Напомним, эксперты считают, что ситуация с автомобилями на еврономерах не изменится в ближайшее время, несмотря на то, что в Верховной Раде рассматривается большое количество различных законопроектов по данной проблеме.
Среди прочего, парламентарии предлагают следующее:
1) Наладить автоматический обмен информацией между пограничниками, таможней и полицией относительно всех авто, временно ввезенных и в режиме транзита;
2) Наделить полицию правом останавливать еврономера для проверки соблюдения таможенных правил;
3) Установить срок легального использования ввезенных трудоустроенными за границей украинцами машин на уровне 10 суток. Можно и больше, но по индивидуальному согласованию;
4) Запретить использовать транзитные и временно ввезенные авто в коммерческих целях (прощайте такси на еврономерах), а также лицами, которые фактически не ввозили их;
5) Запретить разбирать автомобили-нарушители на запчасти;
6) Установить космические штрафы за нарушение установленных порядков – до 170 тыс. грн.;
7) Позволить таможенникам заочно (без фактического присутствия) штрафовать владельца авто за нарушение правил;
8) Установить требование регистрировать временно ввезенные авто, если они пребывают в Украине свыше 30 дней. Порядок такой регистрации предстоит разработать Кабмину, однако получать украинские номера для этого не понадобится. А общий допустимый срок временного ввоза сохраняется на уровне одного года.
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