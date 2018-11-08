Сегодня 08 ноября 2018 года, 16:51

Закон о растаможивании машин на еврономерах принят во втором чтении

Предусматривается уплата акциза в ПФУ

Законопроект №8487 о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией народные депутаты приняли во втором чтении. Об этом сообщается на сайте Рады, передает UBR.ua. В законе четко прописан алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией. Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введено ряд ограничений на операции с такими авто, заложены строгие штрафы за нарушение таможенных правил.

Напомним, в правительственном квартале Киева продолжается акция протеста владельцев машин на иностранных номерах. Протестующие обещают перенести акцию под стены Администрации президента.

Активисты «Автоевросилы» называют свою акцию бессрочной и уверяют, что будут стоять на своем до самого конца и не уйдут, пока их не услышит власть.

Одной из поправок в закон 8487 предусмотрели, что все платежи от растаможки евроблях пойдут на наполнение Пенсионного фонда.

«Активисты говорили нам, что они согласны на ставку акцизного налога в 400 евро. Мы как раз такую ставку и сделали. 400 евро будет акциз, который они должны будут заплатить в Пенсионный фонд», – отметила Южанина с трибуны Верховной Рады.

Также, по словам г-жи Южаниной, в проект закона внесли правку про льготный коэффициент акциза 0,5 на три месяца. Т.е. именно столько дается времени владельцам еврономеров на льготную растаможку. Ранее в проекте закона предлагалось использовать льготную ставку в 0,5 только первый месяц после принятия документа. Потом должна были использоваться ставка в 0,75 еще два месяца.

Следует отметить, что на сегодняшний день около 420 тыс. «евроблях» передвигается по Украине или в таможенном режиме транзита или временного ввоза. Из них около 125 тыс. находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

Ранее народный депутат Игорь Попов заявил, что Верховная Рада может повысить тарифы на растамаживание автомобилей с еврономерами.

Напомним, эксперты считают, что ситуация с автомобилями на еврономерах не изменится в ближайшее время, несмотря на то, что в Верховной Раде рассматривается большое количество различных законопроектов по данной проблеме.

Среди прочего, парламентарии предлагают следующее:

1) Наладить автоматический обмен информацией между пограничниками, таможней и полицией относительно всех авто, временно ввезенных и в режиме транзита;

2) Наделить полицию правом останавливать еврономера для проверки соблюдения таможенных правил;

3) Установить срок легального использования ввезенных трудоустроенными за границей украинцами машин на уровне 10 суток. Можно и больше, но по индивидуальному согласованию;

4) Запретить использовать транзитные и временно ввезенные авто в коммерческих целях (прощайте такси на еврономерах), а также лицами, которые фактически не ввозили их;

5) Запретить разбирать автомобили-нарушители на запчасти;

6) Установить космические штрафы за нарушение установленных порядков – до 170 тыс. грн.;

7) Позволить таможенникам заочно (без фактического присутствия) штрафовать владельца авто за нарушение правил;

8) Установить требование регистрировать временно ввезенные авто, если они пребывают в Украине свыше 30 дней. Порядок такой регистрации предстоит разработать Кабмину, однако получать украинские номера для этого не понадобится. А общий допустимый срок временного ввоза сохраняется на уровне одного года.