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Фонд гарантирования вкладов реструктуризировал 130 ипотечных кредитов

08 ноября 2018 года Источник:Finclub

По состоянию на 1 ноября с.г. в Фонд гарантирования вкладов физлиц поступило 141 заявление о проведении реструктуризации. Об этом сообщили FinClub в Фонде гарантирования.

«Общая сумма кредитной задолженности, без учета штрафных санкций и пени, по всем 141 заявкам о проведении реструктуризации составила 76,5 млн грн. Наибольшая сумма задолженности – 130 тыс. долларов США, а наименьшая – 49 тыс. грн», – подсчитали в Фонде.

Наибольшее количество заявлений получено от заемщиков банка «Надра» – 68 заявлений, Дельта Банка - 36 заявлений и Фидобанка - 22 заявления. «Немного меньший интерес к программе реструктуризации Фонда проявили заемщики ВиЭйБи Банка, Всеукраинского банка развития, банка «Крещатик», Банка Форум, Родовид Банка, Платинум Банк», – говорится в ответе.

Пакеты документов поступали в основном в мае-октябре 2018 года.

По 130 заявкам принято положительное решение комитета управления активами. «По 64 заявкам уже состоялось подписание реструктуризаций и получено 10% первого взноса – порядка 3,1 млн грн. По этим реструктуризациям ежемесячно получаем 0,32 млн грн денежного потока в погашение кредитной задолженности», – сообщили в Фонде.

По 22 заявкам, по которым принято положительное решение, подписания еще не произошло: отсутствует согласие НБУ на проведение реструктуризации. «Также в работе находится две заявки, реструктуризация кредитной задолженности по которым также требует получения согласия НБУ на ее проведение», – уточнили в Фонде.

В ФГВФЛ подсчитали, что в случае подписания всех реструктуризаций, по которым уже принято положительное решение, общая сумма первого взноса составит 7,3 млн грн, в том числе 3,1 млн грн, которые уже получены, а сумма ежемесячных поступлений достигнет 0,74 млн грн.

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