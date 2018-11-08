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Заявление на оформление биометрических паспортов можно заполнить онлайн

08 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заявление на оформление биометрических паспортов теперь можно заполнить онлайн. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Началась пилотная эксплуатация электронной услуги, с помощью которой граждане могут внести онлайн свои персональные данные для оформления биометрических документов. Это сократит время их личного визита в подразделения ГМС.

Онлайн-услугу представили председатель миграционной службы Максим Соколюк, председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко и президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях. Фонд является исполнителем швейцарско-украинского программы «Электронное управление для подотчетности власти и участия общества» (EGAP), в рамках которой разрабатывали нововведения.

Электронная услуга доступна на сайте Государственной миграционной службы Украины dmsu.gov.ua, а также – на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги».

До недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронной очереди и оплатить соответствующие административные сборы. Теперь функционал расширен: одновременно с записью в электронной очереди и заблаговременной онлайн-оплаты заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные.

После обработки этой информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код будет содержать персональные данные заявителя, а сама форма – еще и исчерпывающий перечень документов, которые необходимо иметь под рукой во время личного визита в подразделение ГМС.

На месте сотрудник считайте QR-код сканером - информация мгновенно попадет в базы данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов.

Стоит отметить, что персональные данные, которые вносит заявитель, не сохраняются на серверах миграционной службы. Поэтому электронная услуга, кроме того, что является удобной, – еще и безопасна.

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