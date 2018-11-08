Сегодня 08 ноября 2018 года, 16:51

Полицию призывают ускорить расследование по делу о разворовывания средств пенсионного фонда НБУ

Национальный банк Украины призывает Нацполицию к беспристрастному досудебному расследованию уголовных правонарушений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ) НБУ в течение 2009-2014 годов. По мнению совета КНПФ НБУ, несмотря на наличие постоянного конструктивного диалога между Нацбанком и органами досудебного следствия, расследование происходит слишком медленно. Об этом сообщает FinClub.

Директор департамента по управлению деятельностью КНПФ НБУ Сергей Козаченко заявил, что с момента выявления новым руководством центробанка самых масштабных в истории негосударственного пенсионного обеспечения махинаций с активами негосударственного пенсионного фонда прошло более четырех лет. До сих пор никто не был наказан, и ни один обвинительный приговор, принятый судом, не вынесен.

«Мы надеемся, что в ближайшее время факты махинаций с активами фонда, совершенным его бывшим руководством в течение 2009-2014 годов, будут направлены в виде обвинительных актов в суд, а на основании имеющихся доказательств будут вынесении законные, обоснованные и мотивированные решения. Для этого мы готовы максимально сотрудничать со следствием в рамках действующего законодательства», – подчеркнул Сергей Козаченко.

В НБУ напомнили, что в январе 2015 года СБУ начала досудебное расследование уголовного производства относительно действий бывшего руководства КНПФ НБУ.

В январе 2017 года было завершено расследование одного из эпизодов уголовного производства относительно совершения бывшим руководителем КНПФ НБУ Олегом Макаренко по предварительному сговору с руководством ООО «Триумф» действий, имеющих признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК (завладение чужим имуществом в размере 11 млн грн) и передала соответствующий обвинительный акт в суд.

К подозреваемым применены меры пресечения в виде залога и личного обязательства.