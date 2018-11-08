Сегодня 08 ноября 2018 года, 15:11

Виталий Щавинский: позиции суда в категории дел о начислении и возмещении НДС

Актуальные правовые позиции при разрешении дел, связанных с начислением и возмещением НДС, рассмотрел в своей лекции в рамках Lеgal High School заместитель председателя Киевского окружного административного суда Виталий Щавинский. В отличие от предыдущих лекторов он говорил о проблеме с точки зрения судьи, подкрепляя теоретические положения практикой работы своего суда. По мнению судьи, нынешнюю судебную практику по вопросам, связанным с НДС, нельзя назвать удовлетворительной, что подтверждается решениями Европейского суда по правам человека.

Изменился порядок возмещения НДС — теперь для возмещения формируется реестр, в связи с чем возникла проблема: предприятие имеет судебное решение, но вернуть средства фактически не может из-за изменения порядка возмещения. Верховный Суд принял решение об изменении способа исполнения судебного решения, чтобы суммы, заявленные к возмещению по решению суда, были включены в реестр. Лектор надеется, что Большая Палата Верховного Суда примет соответствующее решение, которое станет ориентиром для судебной практики других судов.

Лектор отметил, что раньше противоправность приказа налогового органа о проведении проверки не служила основанием для отмены налоговых уведомлений-решений, вынесенных по результатам такой проверки. Теперь Верховный Суд высказал такую позицию: принятие решения о незаконности проверки влечет за собой отмену ее результатов.

23 мая 2018 года Большая Палата Верховного Суда вынесла решение №237/1459/17 относительно ходатайства следователей к следственным судьям о проведении внеплановых проверок. Согласно Уголовному процессуальному кодексу определение следственного судьи не подлежит обжалованию, однако Верховный Суд решил, что вынесение постановления, не предусмотренного УПК, может быть обжаловано в апелляционном порядке, а проведенные в результате такого решения проверки признаются незаконными.

Бывают случаи, когда выносится решение о проведении проверки предприятия со дня его основания, хотя по общему правилу проверка не может быть проведена за период свыше трех лет. В случае нарушения этого правила все решения, принятые по результатам такой проверки, будут отменены.

Виталий Щавинский подчеркнул, что сейчас в Киевском окружном административном суде наиболее массовыми являются дела относительно отказа в регистрации налоговых накладных. Ответчиком по таким делам может быть как областное подразделение ГФС, так и ГФС Украины (в зависимости от того, кто выносил соответствующее решение), и это надо учитывать в исковых заявлениях.

Лектор остановился на проблеме признания товарности/бестоварности хозяйственных операций и привел примеры из собственной судебной практики и практики Верховного Суда.

Что касается доказывания реальности операций, то Кодекс административного судопроизводства не возлагает на истца обязанности доказывать свою правоту, но поскольку истец заинтересован в установлении истины, он должен представить доказательства своей правоты, считает спикер.

«Для обоснования товарности операции надо убедить суд в наличии хозяйственной цели и экономического эффекта операций, ведь от этого напрямую зависит право на возмещение НДС», — подчеркнул Виталий Щавинский.