Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 ноября 2018 года, 15:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВСП обратился в Запорожский областной совет из-за сомнительных действий депутата

08 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Запорожский областной совет отреагировал на обращение Высшего совета правосудия о недопустимости депутатских обращений в суд внепроцессуальным образом. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В Высший совет правосудия 27 июня 2018 года поступило сообщение судьи Запорожского районного суда Запорожской области Александра Ачкасова о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия со стороны депутата Запорожского областного совета Ярослава Гришина.

Так, в обращении, поступившем в суд, депутат просил судью содействовать в ускорении рассмотрения ходатайства адвоката потерпевшего об изменении меры пресечения в отношении гражданина.

4 сентября 2018 года Высший совет правосудия, рассмотрев сообщение судьи, приняла решение обратиться к облсовету о недопустимости таких действий, как обращение в суд внепроцессуальным образом.

«Обращение в суд граждан, организаций или должностных лиц, которые в соответствии с законом не являются участниками судебного процесса, по рассмотрению конкретных дел судом не рассматриваются, если иное не предусмотрено законом», – говорится в сообщении ВСП.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать независимость судебной власти.

7 ноября 2018 года Запорожский облсовет сообщил о рассмотрении обращения Высшего совета правосудия в отношении недопустимости депутатских обращений в суд внепроцессуальным образом, а также сообщил, что обращение направлено каждому депутату для ознакомления и исполнения при осуществлении депутатской деятельности.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом