Сегодня 08 ноября 2018 года, 15:11

ВСП обратился в Запорожский областной совет из-за сомнительных действий депутата

Запорожский областной совет отреагировал на обращение Высшего совета правосудия о недопустимости депутатских обращений в суд внепроцессуальным образом. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В Высший совет правосудия 27 июня 2018 года поступило сообщение судьи Запорожского районного суда Запорожской области Александра Ачкасова о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия со стороны депутата Запорожского областного совета Ярослава Гришина.

Так, в обращении, поступившем в суд, депутат просил судью содействовать в ускорении рассмотрения ходатайства адвоката потерпевшего об изменении меры пресечения в отношении гражданина.

4 сентября 2018 года Высший совет правосудия, рассмотрев сообщение судьи, приняла решение обратиться к облсовету о недопустимости таких действий, как обращение в суд внепроцессуальным образом.

«Обращение в суд граждан, организаций или должностных лиц, которые в соответствии с законом не являются участниками судебного процесса, по рассмотрению конкретных дел судом не рассматриваются, если иное не предусмотрено законом», – говорится в сообщении ВСП.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать независимость судебной власти.

7 ноября 2018 года Запорожский облсовет сообщил о рассмотрении обращения Высшего совета правосудия в отношении недопустимости депутатских обращений в суд внепроцессуальным образом, а также сообщил, что обращение направлено каждому депутату для ознакомления и исполнения при осуществлении депутатской деятельности.