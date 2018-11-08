НАБУ получило доступ к финансовым документам семьи Луценко, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины получило доступ к финансовым документам семьи генпрокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».
В частности, как уверяют источники издания в правоохранительных органах, недавно сотрудники НАБУ получили около 20 судебных решений о доступе к финансовым документам семьи Луценко и проверяют источники его обогащения.
Таким образом, к жизни вернулся замороженный год назад конфликт между НАБУ и ГПУ, отмечает СМИ. Тогда «в руках у Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника оказалось по одному «квартирному» козырю – НАБУ изучало природу покупки квартиры сыном Луценко, а ГПУ – как Сытник получил квартиру в Броварах за деньги благотворительного фонда».
Напомним, ранее сообщалось, что директора НАБУ Артема Сытника могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о сокрытии данных о земельном участке в оккупированном Севастополе и ее продаже.
Вчера стало известно, что Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.
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