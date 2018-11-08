Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 ноября 2018 года, 15:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАБУ получило доступ к финансовым документам семьи Луценко, – СМИ

08 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины получило доступ к финансовым документам семьи генпрокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

В частности, как уверяют источники издания в правоохранительных органах, недавно сотрудники НАБУ получили около 20 судебных решений о доступе к финансовым документам семьи Луценко и проверяют источники его обогащения.

Таким образом, к жизни вернулся замороженный год назад конфликт между НАБУ и ГПУ, отмечает СМИ. Тогда «в руках у Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника оказалось по одному «квартирному» козырю – НАБУ изучало природу покупки квартиры сыном Луценко, а ГПУ – как Сытник получил квартиру в Броварах за деньги благотворительного фонда».

Напомним, ранее сообщалось, что директора НАБУ Артема Сытника могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о сокрытии данных о земельном участке в оккупированном Севастополе и ее продаже.

Вчера стало известно, что Юрий Луценко передал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом