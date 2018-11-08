Сегодня 08 ноября 2018 года, 13:28

Большая Палата ВС разъяснила вопрос подсудности дел о принудительном проникновении во владения должника

Вопрос подсудности дел о принудительном проникновении во владения должника разъяснила Большая Палата Верховного Суда, передает портал судебной власти.

По правилам ГПК Украины рассмотрение процессуальных вопросов, связанных с исполнением решений других органов или судов других юрисдикций, если специальным законом не урегулирован определенной процедуры осуществления отдельных исполнительных действий, в частности предоставлении разрешения на принудительное проникновение в помещение, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Такая логика законодателя связана с тем, что указанные исполнительные действия выходят за пределы публично-правовых правоотношений или хозяйственных правоотношений и касаются исключительно гражданских прав физических или юридических лиц.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело по представлению государственного исполнителя в Полтавской области о предоставлении разрешения на принудительное проникновение в нежилое помещение -–кафе, владельцем которого является физическое лицо.

Особенность этого дела заключается в том, что государственный исполнитель обратился с представлением в местный суд в порядке гражданского судопроизводства для получения разрешения на совершение действий во исполнение решения, принятого в порядке хозяйственного судопроизводства.

Согласно статье 18 Закона Украины от 2 июня 2016 № 1404-VIII «Об исполнительном производстве» исполнитель при осуществлении исполнительного производства вправе обращаться в суд с представлением о принудительном проникновении в жилье или другое владение должника – физического или другого лица, у которого находится имущество должника или имущество и средства, принадлежащие должнику от других лиц. Исключительно на основании решения суда о принудительном проникновении в жилье или другое владение физического лица исполнитель вправе беспрепятственно входить и осуществлять исполнительные действия (статья 18 указанного Закона).

Согласно статье 376 ГПК Украины (в редакции на момент обращения в суд с представлением) вопрос о принудительном проникновении в жилье или другое владение должника решался судом по местонахождению жилья или иного владения лица или судом, который вынес решение по представлению государственного исполнителя, частного исполнителя. Аналогичные положения закреплены в статье 439 ГПК Украины в редакции от 3 октября 2017 года.

Большая Палата ВС отметила, что статья 376 ГПК Украины размещена в разделе VII «Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений по гражданским делам и решений других органов (должностных лиц)». То есть по правилам ГПК Украины рассмотрение процессуальных вопросов, связанных с выполнением решений других органов или судов других юрисдикций, если специальным законом не урегулировано процедуру осуществления отдельных исполнительных действий, в частности о предоставлении разрешения на принудительное проникновение в помещение, подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Указанные нормы устанавливают особые правила подсудности, а именно, что представление о принудительном проникновении в жилье или другое владение должника рассматривается не судом, выдавшим исполнительный документ, а судом по месту нахождения жилища или иного владения лица.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.