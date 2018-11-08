Сегодня 08 ноября 2018 года, 13:28

НБУ обнародовал проекты постановлений, направленых на либерализацию валютного режима

Национальный банк Украины обнародовал для публичного обсуждения три из семи проектов нормативно-правовых актов, которые станут основой для принципиально новой либеральной и прозрачной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины «О валюте и валютных операциях».

В сентябре Национальный банк презентовал проект структуры валютного регулирования, которое будет состоять из семи новых ключевых нормативно-правовых актов:

- №1: структура валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;

- №2: порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу

- №3: трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами;

- №4: общий перечень мер защиты для возможного применения Национальным банком, критерии и порядок их введения, условия их продления и досрочного прекращения;

- №5: перечень введенных мер защиты и порядок их применения (антикризисное постановление, имеющее временный характер);

- №6: другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирования по валютным операциям), а также уведомительный систему сбора информации о валютных операциях;

- №7: порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Национальным банком.

Три из этих постановлений (№№1-3) определяют нормы валютного регулирования, которые будут применяться, когда Украина полностью перейдет к свободе проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом», как это предусмотрено Законом «О валюте и валютных операциях». Как и Закон, эти документы частично заработают с 7 февраля 2019 года, а в полную силу – при благоприятных макроэкономических условий и после этого будут действовать постоянно. К тому времени валютном регулировании также будет частично осуществляться в рамках временных постановлений – №5, №6 и №7.

Кроме того, временные акты будут вводиться для защиты экономики и финансовой системы от кризисных явлений в случаях, когда макрофинансовая ситуация будет соответствовать критериям, при которых должны быть задействованы меры защиты (постановление №4). Однако после восстановления макрофинансовой стабильности временные акты прекращать действие, а валютном регулировании продолжит осуществляться в соответствии с постоянных актов.

Ознакомиться с документами можно по ссылке.