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«Нафтогаз» пытается взыскать с правительства 6,6 млрд грн через хозсуд

08 ноября 2018 года Источник:Экономічна правда

НАК «Нафтогаз Украины» в октябре 2018 года подала в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету Министров Украины о возмещении убытков в размере 6,6 миллиарда гривен, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа.

Об этом сообщает «ЭП» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Согласно проекту проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, в целом руководство «Нафтобаза» на основе собственных неаудированных расчетов оценивает сумму необходимой компенсации по ПСО за период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2018 года более чем в 102,9 млрд грн.

Из этой суммы 80,8 млрд грн составляет упущенная выручка «Укргазвыдобування», 7 млрд грн связаны с формированием резервов по плохим долгам, а 5,1 млрд грн – убытки.

Компания напомнила, что в 2017 году в административном суде обжаловала отказ правительства создать механизм и источники компенсации убытков по ПСО и в том же году выиграла эти дела в судах первой инстанции и апелляции.

Согласно проспекту, Кабмин подал кассацию в Верховный суд. Дата слушаний пока не известна.

Согласно проекту проспекта, на июнь этого года разница между средневзвешенной рыночной ценой газа и ценой его поставки по ПСО составляла около 67%.

В соответствии с представленным графиком за период с начала 2016 года по середину 2018 года, минимальной (близкой к нулю) она была в мае 2016 года, максимальной (более 110%) – в январе 2016 года.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

Как уже писала ЭП, в рамках переговоров с МВФ, наиболее острые дискуссии велись по формату PSO, по которому НАК поставляет газ по льготным ценам сбытовым посредникам - газсбытам.

«Нафтобаз» настаивает на варианте, по которому сможет продавать газ всем поставщикам на оптовом рынке, в том числе газсбытам, на равных условиях.

Сейчас газсбыты, которые в основном входят в сферу влияния Дмитрия Фирташа, единственные, через кого газ продается населению.

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