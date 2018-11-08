Сегодня 08 ноября 2018 года, 11:51

НААУ приглашает посетить конференцию по экономическим санкциям в Лондоне

Национальная ассоциация адвокатов Украины приглашает коллег к участию в 7-й крупнейшей конференции на тему «Экономические санкции и финансовые преступления», которая состоится в Лондоне 14 и 15 ноября 2018 года. В этом году НААУ поддерживает данную конференцию в качестве официального медиапартнера, а ее представители примут участие в мероприятии.

В рамках конференции выступят представители Управления по контролю международных активов (США) и Службы имплементации финансовых санкций (Великобритания), которые расскажут о программах соблюдения финансовых санкций и будущих приоритетах. Также вы сможете получить ответы на вопросы относительно современных проблем комплаенса и трансграничного исполнения решений от специалистов международных банков, консультантов ведущих фирм и представителей государственных органов.

Подробности доступны на сайте НААУ.