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Налоговая Финляндии вернет «лишние» 2,93 млрд евро сборов

08 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Налоговая Финляндии получила «лишние» 2,93 млрд евро, которые она вернет гражданам, пишет Pravo.ru.

Как отмечает издание Yle, жители Финляндии часто платят больше налогов, а все переплаченные деньги они получают обратно перед Рождеством. Так, все то, что финны переплатили за 2017 год, они получат в полном объеме 11 декабря этого года.

Yle также пишет, что в следующем году возврат налогов перенесут на август, так как в Финляндии пройдет изменение системы налогообложения, и налоговая служба будет в реальном времени получать информацию о зарплатах граждан.

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