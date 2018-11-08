Сегодня 08 ноября 2018 года, 11:51

Налоговая Финляндии вернет «лишние» 2,93 млрд евро сборов

Налоговая Финляндии получила «лишние» 2,93 млрд евро, которые она вернет гражданам, пишет Pravo.ru.

Как отмечает издание Yle, жители Финляндии часто платят больше налогов, а все переплаченные деньги они получают обратно перед Рождеством. Так, все то, что финны переплатили за 2017 год, они получат в полном объеме 11 декабря этого года.

Yle также пишет, что в следующем году возврат налогов перенесут на август, так как в Финляндии пройдет изменение системы налогообложения, и налоговая служба будет в реальном времени получать информацию о зарплатах граждан.