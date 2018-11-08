Сегодня 08 ноября 2018 года, 11:51

Генеральный прокурор Ю.Луценко подал Президенту заявление об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал Президенту Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

«Украинская правда» обратилась в Администрацию Президента с вопросом, получил ли глава государства это заявление, но в АП сказали, что г-н Порошенко отправился с визитом в Финляндию и пробудет там два дня.

6 ноября с.г. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.

Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — сказал он.

Луценко заявил, что не может допустить «двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно».

В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку.

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки Генпрокурора, и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

В среду в Центре противодействия коррупции напомнили Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть Президент Петр Порошенко.