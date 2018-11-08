Сегодня 08 ноября 2018 года, 10:10

Президент США призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы

Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс США предупредил демократов о возможных расследованиях из-за утечек секретной информации. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Reuters.

«Они могут играть в эту игру, но мы можем играть в нее лучше», — заявил г-н Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что демократы «сделали множество сомнительных вещей, связанных с утечкой секретных данных». Так он прокомментировал возможность встречных шагов своей партии, если Демократическая партия инициирует аналогичные расследования против республиканцев.

Американский президент отметил, что республиканцы со своей стороны готовы не только к расследованиям, но и к преодолению межпартийных споров с демократами.

Представители Демократической партии в случае получения контроля над палатой представителей могут использовать надзорные полномочия ее комитетов и вернуться к расследованиям против Трампа, в том числе его предположительных связей с Россией, которые отрицают и Москва, и американский президент.

Предыдущее расследование заблокировали представители Республиканской партии в комитете по разведке. Демократы ранее также призывали проверить копии налоговых деклараций Дональда Трампа.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся в США промежуточные выборы «потрясающе успешны».