Сегодня 07 ноября 2018 года, 19:17

LHS: доказательства в административном судопроизводстве — тема лекции Дмитрия Савчука

Доказательства реальности и товарности хозяйственных операций — тема лекции, с которой выступил в рамках Lеgal High School ассоциированный партнер Lavrynovych & Partners Law Firm Дмитрий Савчук. Он рассказал о том, что считается доказательством в административном судопроизводстве в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, а также ознакомил с видами доказательств, введенными новой редакцией КАС, такими как электронное доказательство и заключение эксперта в области права.

Лектор напомнил слушателям, что в соответствии с КАС в административных спорах обязанность доказывания возложена на представителя ответчика, то есть субъекта властных полномочий. При этом последний не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу оспариваемого решения, за исключением случаев, когда он докажет, что были предприняты все меры для их получения до принятия обжалуемого решения. Суд также не вправе требовать у истца дополнительные доказательства, кроме доказательств, подтверждающих обстоятельства, при которых были нарушены его права.

Дмитрий Савчук проиллюстрировал эти тезисы примерами судебной практики национальных судов и Европейского суда по правам человека. В письме ВАСУ от 2 июня 2011 года указано, что для определения налоговых последствий во внимание принимаются только реально осуществленные (товарные) хозяйственные операции. Для подтверждения товарности операции суд должен исследовать движение активов, специальную налоговую правосубъектность участников (регистрация плательщиком НДС) и связь с хозяйственной деятельностью.

ВАСУ подчеркнул, что в налоговых отношениях не применяется презумпция правомерности сделки, предусмотренной статьей 204 Гражданского кодекса Украины. Суд также определил, что если установлена нереальность хозяйственной операции, признание соответствующих сделок недействительными не является обязательным для осуществления соответствующих налоговых доначислений.

По словам лектора, доказательствами реальности/товарности операций являются документы, регулирующие правоотношения (договоры, акты, товарно-транспортные накладные, складские справки и т.д.); налоговая и первичная документация, бухгалтерские регистры; справки аудиторских фирм, результаты экспертиз и заключения экспертов; показания свидетелей и вещественные доказательства.

Дмитрий Савчук подчеркнул, что не является доказательством информация из налоговых баз ГФС, к которой ни истец, ни суд не имеют доступа.

Доказательства должны быть надлежащими и допустимыми, обратил внимание спикер, подтвердив данную позицию соответствующими решениями ВАСУ и ВСУ.

Еще один блок лекции был посвящен вопроса фиктивности контрагентов как основанию признания операций бестоварными. На примере решений кассационных судов г-н Савчук проанализировал последствия признания деятельности контрагента налогоплательщика фиктивной.

Также в ходе лекции была рассмотрена практика нового Верховного Суда по вопросам доказывания реальности и товарности хозяйственных операций.