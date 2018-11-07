Сегодня 07 ноября 2018 года, 19:17

Управление арестованным имуществом имеет ряд особенностей по сравнению с управлением активами на других основаниях

Одна из особенностей заключается в том, что управление является срочным, то есть действует ровно столько, сколько действует арест имущества в уголовном производстве. В случае отмены ареста принятых в управление активов Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), должно вернуть такие активы их законному владельцу. В то же время такой риск уравновешивается высоким размером вознаграждения управляющего.

Кроме того, не исключены риски, связанные с противодействием управлению со стороны собственника имущества или третьих лиц. Так, в практике АРМА было несколько случаев недобросовестных действий собственника и третьих лиц по созданию препятствий в управлении арестованным имуществом. В случае сопротивления управлению имуществом АРМА уполномочено привлекать правоохранительные органы, защищать свои права в суде, применять инструмент предписаний и административных протоколов, а также выставить имущество на продажу, если соответствующие препятствия делают невозможным цивилизованное управление имуществом. Однако такие особенности можно рассматривать как обычные риски хозяйственной деятельности, которые могут быть минимизированы условиями управления, предложенными управляющим.

Об этих и других особенностях управления арестованным имуществом расскажут эксперты на Форуме по менеджменту арестованными активами — ФОРМА, который пройдет 15 ноября 2018 года в отеле Premier Palace.

Участие в ФОРМА бесплатное, но при обязательной регистрации на сайте по ссылке.











