Сегодня 07 ноября 2018 года, 17:35

Андрей Чехонадский оценил практику ВС по делам, связанным с начислением и возмещением НДС

Актуальные правовые позиции в делах, связанных с начислением и возмещением НДС, осветил слушателям Lеgal High School руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский.

Он начал лекцию с новой практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которая касается возмещения НДС. Общее впечатление не радует — Верховный Суд «пошел в атаку» на налогоплательщиков. По мнению лектора, Верховный Суд не справляется с функциями по обеспечению единства судебной практики, поскольку одни и те же обстоятельства в разных делах оцениваются по-разному. Опять возвращается требование формального соответствия первичных документов статье 9 Закона «О бухгалтерском учете», от чего отказался еще Верховный Суд Украины.

Раньше нужно было доказывать реальность операции, и только этим суды и занимались. Теперь же в одном из решений Верховный Суд постановил, что соответствие статье 9 имеет существенное значение. Опять возвращается практика, когда приговор по уголовному производству по статье 205 учитывался как аргумент в административном споре.

Таким образом, единство судебной практики практически отсутствует. Что в таких ситуациях делать юристу, защищающему интересы хозяйствующего субъекта?

Опираясь на опыт собственной юридической практики, Андрей Чехонадский рассказал о наиболее типичных нарушениях в процессе судебных споров о возмещении НДС, в частности, касающихся исследования доказательственной базы. Лектор советует слушателям LHS использовать недоработки контролирующего органа в процессе защиты клиента.

«Обжалование приказа о проведении контрольной проверки может стать основанием опротестования ее результатов», — подчеркнул Андрей Чехонадский. По его мнению, ни в коем случае нельзя допускать проведения проверки, потому что последствия за недопуск к проверке не идут ни в какое сравнение с последствиями самой проверки — вынесением налогового уведомления-решения.

Как отметил лектор, Верховный Суд постановил, что налогоплательщик не имеет права обжаловать незаконное включение его компании в план контрольно-проверочных мероприятий, так как это не нарушает прав и законных интересов налогоплательщика. Зато можно обжаловать налоговые уведомления-решения, ставшие результатом таких проверок.

В завершение лекции Андрей Чехонадский представил обзор решений Верховного Суда по вопросам возмещения НДС и ответил на вопросы слушателей.