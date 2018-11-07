Сегодня 07 ноября 2018 года, 17:35

О дискреционных полномочиях органов ГФС рассказал лектор LHS Артем Устюгов

Артем Устюгов, ведущий юрист практики налогового права ЮК MORIS GROUP, рассказал о дискреционных полномочиях органов ГФС в процессе возмещения НДС.

«Органы государственной власти, в том числе фискальные органы, имеют определенную свободу выбора в принятии того или иного решения, однако при принятии его они должны руководствоваться исключительно полномочиями, предоставленными им нормами законодательства», — напомнил лектор. При этом во взаимоотношениях между фискальными органами и плательщиком налогов следует учитывать принцип добросовестности, который декларируется в Налоговом кодексе Украины.

Также г-н Устюгов напомнил, что дискреционные полномочия заключаются в том, что орган власти может выбирать из нескольких вариантов допустимых решений тот, который считает наиболее подходящим в данном случае. При этом допустимым является решение, принятое в рамках закона.

Таким образом, решения государственных органом могут считаться принятыми в рамках дискреционных полномочий исключительно в случае, если такой орган власти действует в рамках закона. Но если признаны незаконными действия или бездействие фискального органа, ничто не мешает суду обязать такой орган осуществить определенное действие или воздержаться от его совершения, поскольку будет отсутствовать обязательный элемент «дискреции» — решение органа власти имеет характер юридически законного решения.

Лектор также обратил внимание, что само по себе наличие у органа власти или местного самоуправления дискреционных полномочий не должно служить основанием для отказа в защите прав, свобод и интересов юридических и физических лиц.

Суд обязан исследовать решение, действие или бездействие органа власти или местного самоуправления на предмет соответствия закону, а также обеспечить максимально эффективную защиту прав, свобод и интересов юридических и физических лиц, если государственный орган действовал не в соответствии с законом.