Первый синдицированный кредит на блокчейне был выдан испанским банком

Испанский банк BBVA и два банка-партнера выдали первый в мире синдицированный кредит на блокчейне.
В конце апреля BBVA выдал первый в мире кредит на блокчейне. Весь процесс — от переговоров об условиях до подписания договора — проходил на базе распределенного реестра с полным доступом для заемщика и банка. Банк использовал приватный блокчейн для ведения переговоров и завершения процесса кредитования. Затем договор зарегистрировали на публичной платформе Blockchain Ethereum.
На этот раз BBVA вместе с японским MUFG и французским BNP Paribas выдал кредит на $150 млн испанской компании Red Electrica, использовав приватный блокчейн.
FT отмечает, что общий объем рынка синдицированных кредитов составляет $4,6 трлн в год. Использование блокчейна позволит упростить трансакции при выдаче таких займов.
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