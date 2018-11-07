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Первый синдицированный кредит на блокчейне был выдан испанским банком

07 ноября 2018 года Источник:Finclub

Испанский банк BBVA и два банка-партнера выдали первый в мире синдицированный кредит на блокчейне.

В конце апреля BBVA выдал первый в мире кредит на блокчейне. Весь процесс — от переговоров об условиях до подписания договора — проходил на базе распределенного реестра с полным доступом для заемщика и банка. Банк использовал приватный блокчейн для ведения переговоров и завершения процесса кредитования. Затем договор зарегистрировали на публичной платформе Blockchain Ethereum.

На этот раз BBVA вместе с японским MUFG и французским BNP Paribas выдал кредит на $150 млн испанской компании Red Electrica, использовав приватный блокчейн.

FT отмечает, что общий объем рынка синдицированных кредитов составляет $4,6 трлн в год. Использование блокчейна позволит упростить трансакции при выдаче таких займов.

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