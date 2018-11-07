Суд без залога отпустил экстрадированного экс-руководителя агрохолдинга «Мрия»

Бывшего председателя совета директоров и совладельца агрохолдинга «Мрия» Николая Гуту, которого экстрадировали 5 ноября с.г. из Швейцарии, суд отпустил без залога. Об этом «Экономической правде» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
«Вчера Шевченковский райсуд принял решение отпустить под личное обязательство только экстрадированного из Швейцарии в Украину гр. Т.», — сообщил он.
«Следствие будет вести Следственное управление ГУ НП Киева, а процессуальное руководство — столичная прокуратура», — отметил г-н Лысенко.
Напомним: в январе 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск. Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.
Агрохолдинг «Мрия» основали в 1992 году Иван Гута и Клавдия Гута. Николай Гута присоединился к группе «Мрия» в 2002 году. Группой компаний «Мрия» владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре.
В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья, основавшая группу. Речь идет об Иване, Клавдии и их сыновьях — Андрее и Николае.
Группа компаний «Мрия» попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 года агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании составлял около 1,3 миллиарда долларов.
В феврале 2015 года контроль над агрохолдингом перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство компании.
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