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КМУ уточнил нормы, позволяющие проверять полученную от получателей пособий информацию

07 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

7 ноября 2018 года на заседании правительства было принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины». Документом, в частности, предусмотрено следующее:

- порядок информирования органами государственной исполнительной службы органов социальной защиты населения по установлению факта уплаты одним из родителей алиментов;

- порядок взыскания с одного из родителей, который уклоняется от уплаты алиментов, суммы уплаченной помощи, подлежащей возврату и зачислению ее в государственный бюджет (в добровольном или судебном порядке);

- возможность органам социальной защиты населения проверять полученную от получателей пособий информацию через информационные системы Минюста, в том числе через Единый реестр должников, Единый государственный реестр судебных решений;

- основания для приостановления выплаты пособий сроком на 12 месяцев в случае предоставления получателем такой помощи недостоверной информации о доходах и имущественном положении, а также в случае несообщения (несвоевременного сообщения) о возникновении обстоятельств, при которых выплата пособия прекращается;

- одинаковый срок для получения органами социальной защиты населения информации на запросы в соответствующие органы государственной власти при назначении социальных пособий;

- право на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без уменьшения ее размера семьям, в состав которых входят студенты, которые не имеют доходов или получают только стипендию.

Об этом говорится на сайте КМУ.

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