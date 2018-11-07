КМУ уточнил нормы, позволяющие проверять полученную от получателей пособий информацию

7 ноября 2018 года на заседании правительства было принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины». Документом, в частности, предусмотрено следующее:
- порядок информирования органами государственной исполнительной службы органов социальной защиты населения по установлению факта уплаты одним из родителей алиментов;
- порядок взыскания с одного из родителей, который уклоняется от уплаты алиментов, суммы уплаченной помощи, подлежащей возврату и зачислению ее в государственный бюджет (в добровольном или судебном порядке);
- возможность органам социальной защиты населения проверять полученную от получателей пособий информацию через информационные системы Минюста, в том числе через Единый реестр должников, Единый государственный реестр судебных решений;
- основания для приостановления выплаты пособий сроком на 12 месяцев в случае предоставления получателем такой помощи недостоверной информации о доходах и имущественном положении, а также в случае несообщения (несвоевременного сообщения) о возникновении обстоятельств, при которых выплата пособия прекращается;
- одинаковый срок для получения органами социальной защиты населения информации на запросы в соответствующие органы государственной власти при назначении социальных пособий;
- право на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без уменьшения ее размера семьям, в состав которых входят студенты, которые не имеют доходов или получают только стипендию.
Об этом говорится на сайте КМУ.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале
KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: