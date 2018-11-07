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Сегодня 07 ноября 2018 года, 17:35

Демонтаж мемориала Героев Небесной сотни прошел в рамках следственного эксперимента

7 ноября с.г. коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни в центре столицы. Об этом сообщает «ВВСnews Украина».

По предварительным планам, убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут. Их только перенесут ближе к часовне.

Демонтировать мемориал запланировали в конце октября для проведения следственного эксперимента с целью установления, откуда силовики расстреливали демонстрантов 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.

Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, который был в феврале 2014 года.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно не менее 16 дней.

Напомним: 5 июля с.г. руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение двух-трех месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в Киеве.

Он пояснил, что это необходимо для завершения следственных экспериментов.