Демонтаж мемориала Героев Небесной сотни прошел в рамках следственного эксперимента

7 ноября с.г. коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни в центре столицы. Об этом сообщает «ВВСnews Украина».
По предварительным планам, убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут. Их только перенесут ближе к часовне.
Демонтировать мемориал запланировали в конце октября для проведения следственного эксперимента с целью установления, откуда силовики расстреливали демонстрантов 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.
Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, который был в феврале 2014 года.
Для проведения эксперимента прокуратуре нужно не менее 16 дней.
Напомним: 5 июля с.г. руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение двух-трех месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в Киеве.
Он пояснил, что это необходимо для завершения следственных экспериментов.
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