Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 ноября 2018 года, 17:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Демонтаж мемориала Героев Небесной сотни прошел в рамках следственного эксперимента

07 ноября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

7 ноября с.г. коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни в центре столицы. Об этом сообщает «ВВСnews Украина».

По предварительным планам, убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут. Их только перенесут ближе к часовне.

Демонтировать мемориал запланировали в конце октября для проведения следственного эксперимента с целью установления, откуда силовики расстреливали демонстрантов 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.

Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, который был в феврале 2014 года.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно не менее 16 дней.

Напомним: 5 июля с.г. руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение двух-трех месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в Киеве.

Он пояснил, что это необходимо для завершения следственных экспериментов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом