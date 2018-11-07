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НПУ требует привлечения к участию в процессе усовершенствования законодательства о нотариате своих представителей

07 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко обратился к Президенту Украины Петру Порошенко и министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой включить представителей Нотариальной палаты Украины в рабочую группу, которая готовит изменения в законодательство о нотариате.

Об этом говорится на сайте НПУ.

31 октября 2018 года во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости скорейшего внесения изменений в действующую редакцию Закона Украины «О нотариате» и другие законы, регулирующие нотариальную деятельность.

В соответствии со статьей 16 Закона Украины «О нотариате» специалисты Нотариальной палаты Украины имеют право участвовать в проведении экспертиз законопроектов по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью.

Кроме того, необходимость участия представителей нотариального сообщества в законодательном процессе по вопросам нотариата определяется заключенным 8 февраля 2018 Меморандумом о сотрудничестве между Министерством юстиции Украины и Нотариальной палатой Украины.

«Мы призываем власти провести реформу нотариата в Украине честно и прозрачно. К тому же законопроект должен соответствовать европейским стандартам. Поэтому в законотворческом процессе обязательно участие специалистов Международного союза латинского нотариата, а также представителей нотариата и юстиции Литвы, Эстонии и Германии. Нам нужно принять взвешенный документ, который, с одной стороны, гарантирует бесспорность совершения нотариальных действий, а с другой — реально приблизит нас к международным принципам проведения реформ в стране», — отметил Владимир Марченко.

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