Сегодня 07 ноября 2018 года, 17:35

Закон «маски-шоу стоп-2» не оправдал ожиданий, остается надеяться на «маски-шоу стоп-3» — адвокат

Эльвира Лазаренко

Вступивший 4 ноября 2018 года в силу так называемый закон маски-шоу стоп-2 должен был выступить логическим продолжением предыдущего закона «маски-шоу стоп», направленного на усиление правовой защищенности участников уголовного производства, в том числе путем усиления ответственности правоохранителей за ненадлежащее исполнение ими обязанностей.

Следует отметить, что редакция принятого закона «маски-шоу стоп-2» значительно отличается от предложенного законопроекта №8490 от 18 июня 2018 года, которым предполагалось внести изменения в Гражданский кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, а также в Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда».

Так, законопроектом предполагалось дополнить УПК Украины положением, по которому в случае вынесения следственным судьей по результатам рассмотрения жалобы определения об отмене решения следователя/прокурора, отмене сообщения о подозрении или обязательстве прекратить действие такое определение должно быть направлено руководителю органа, должностным лицом которого является следователь/прокурор, для организации проведения относительно него служебного расследования и решения вопроса о привлечении к ответственности.

В свою очередь Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» планировалось дополнить таким случаем возникновения права лица на возмещение вреда, как вынесение судебного решения, которым удовлетворена его жалоба на решения, действия или бездействие следователя/прокурора (в порядке УПК).

И, наконец, изменениями в Гражданский кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, а также в Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» предусматривалась возможность государства в случае возмещения им за счет средств госбюджета вреда, причиненного работниками правоохранительных органов, взыскивать с них такой вред в порядке регресса в случае установления в их действиях состава уголовного правонарушения или при наличии в их действиях состава дисциплинарного проступка.

Однако согласно редакции опубликованного закона «маски-шоу стоп-2» в части ответственности правоохранителей за незаконные действия устояли лишь изменения, которые дополняют статью 130 УПК Украины частью 2 относительно права государства на заявление к правоохранителям регрессного требования о возмещении выплаченного из средств госбюджета вреда в случае установления в их действиях обвинительным приговором состава уголовного правонарушения или состава дисциплинарного проступка.

Таким образом, возложенные многими на закон «маски-шоу стоп-2» ожидания не оправдались, поскольку указанные изменения в УПК не являются механизмом защиты бизнеса от противоправных действий правоохранителей, а лишь расширяют случаи реализации государством права на обратное требование к лицу, причинившему такой вред.

Очевидно, что на сегодня по-прежнему остается актуальной необходимость дополнительного законодательного усовершенствования механизма привлечения к ответственности правоохранителей за их незаконные действия и получения соответствующей компенсации. Остается надеяться, что «маски-шоу стоп-3» разрешит существующие законодательные пробелы.

Эльвира Лазаренко, ассоциированный партнер АО Barristers