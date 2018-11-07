Сегодня 07 ноября 2018 года, 15:56

Большая Палата ВС отошла от позиции ВСУ по спорам об определении места жительства ребенка

Положение о том, что ребенок должен оставаться с мамой, не является императивным

Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. При рассмотрении дела, касающегося ребенка, перед принятием решения судебный орган предоставляет ребенку возможность выражать свои мысли и уделяет им должное внимание. Рассматривая дела о месте проживания ребенка, суды учитывают равенство прав матери и отца и принимают во внимание отношение родителей к исполнению родительских обязанностей, личную привязанность ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Это следует из недавнего решения Верховного Суда, передает портал «Судебная власть Украины».

Судами было установлено, что в период с 2007 года по март 2016 года ребенок по общему согласию родителей проживал с матерью. С марта 2016 года ребенок начал проживать с отцом, поскольку мать оставила постоянное место жительства и уехала в другой город. Спор о месте жительства малолетнего ребенка возник у сторон после того, как мать изъявила желание забрать ребенка на постоянное место жительства с собой. Добровольного общего согласия относительно определения места жительства ребенка по месту жительства матери стороны не достигли.

Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами судов предыдущих инстанций, решениями которых определено проживание малолетнего ребенка с отцом по месту его постоянного жительства, поскольку собранные по делу доказательства с учетом мнения ребенка и заключения органа опеки и попечительства указывают на то, что проживание ребенка с отцом лучше обеспечит интересы этого ребенка.

При принятии постановления Большая Палата ВС применила требования статьи 141 Семейного кодекса Украины о равенстве прав матери и отца, частей 1, 2 статьи 161 этого Кодекса относительно решения спора судом, с кем из них будет проживать малолетний ребенок, с учетом при этом отношения родителей к исполнению родительских обязанностей, личной привязанности ребенка к каждому из них, возраста ребенка, состояния его здоровья и других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Определено, что под запретом разлучения ребенка с матерью в контексте Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года следует понимать не обязательность совместного проживания матери и ребенка, а право на их общение, заботу со стороны матери и обеспечение со стороны обоих родителей, в том числе и матери, прав и интересов ребенка, предусмотренных настоящей Декларацией и Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.

В соответствии со статьей 6 Европейской конвенции об осуществлении прав детей от 25 января 1996 года во время рассмотрения дела, касающегося ребенка, перед принятием решения судебный орган дает возможность ребенку высказать свое мнение и уделяет ему должное внимание.

В постановлении указано, что с достижением возраста 10 лет у ребенка появляется не только право быть выслушанным и услышанным, но и право принимать активное участие в решении своей судьбы, в частности в определении места проживания. Только в случае совпадения воли трех участников переговорного процесса: матери, отца, ребенка — можно достичь мира и согласия.

Большая Палата ВС отступила от выводов Верховного Суда Украины, высказанных в постановлениях от 14 декабря 2016 года по делу №6-2445цс16 и от 12 июля 2017 года по делу №6-564цс17 о применении норм права в подобных правоотношениях, а именно — статьи 161 СК Украины и принципа 6 Декларации прав ребенка. Судьи Большой Палаты ВС считают, что при определении места жительства ребенка первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка с учетом требований статьи 3 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.

Большая Палата ВС отмечает, что Декларация прав ребенка не является международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, и не является частью национального законодательства Украины. А законодательство Украины не содержит норм, которые бы наделяли кого-либо из родителей приоритетным правом на проживание с ребенком.

При рассмотрении дел по месту жительства ребенка суды прежде всего должны исходить из интересов самого ребенка, учитывая при этом устоявшиеся социальные связи, место учебы, психологическое состояние и т.п.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.