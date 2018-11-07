Сегодня 07 ноября 2018 года, 15:56

240 тысяч человек подали иск против BHP Billiton из-за крушения плотины в Бразилии

Техногенная катастрофа в Бразилии обернулась иском в 5 млрд фунтов стерлингов для компании BHP Billiton. Дело будет рассматривать Верховный суд Ливерпуля. Иск подан от 240 000 человек, 24 муниципалитетов и 11 000 предприятий, сообщает Pravo.ru.

Как сообщает The Guardian, прокуроры сочли, что сама компания точно прогнозировала точные последствия крушения плотины за полгода до катастрофы. Сейчас расследуется уголовное дело. Дамба принадлежала Samarco Mineração SA, это совместное предприятие австралийской BHP Billiton Ltd. и бразильской Vale SA. В катастрофе в 2015 году погибли 19 человек, поселение Бенто-Родригес было полностью уничтожено, а в местную среду вырвались потоки грязи с отходами рудников.

Первоначально истцы подали иски в бразильских судах, но потом решили, что в Великобритании у них больше шансов получить компенсацию в справедливом объеме и гораздо быстрее. Эксперты отмечают, что рассмотрение в суде Бразилии дела подобного масштаба может длиться более десяти лет. Со сменой юрисдикции поменялись и суммы компенсаций, в некоторых случаях до 10-20 раз. Например, люди, которые не имели водоснабжения больше чем две недели, в Бразилии рассчитывали на компенсацию в £200, а в Великобритании требования составят уже 2000–4000 фунтов. Рыбаки, которые почти на три года потеряли весь улов (а потери в рыболовстве продлятся, по прогнозам, еще лет 20), в родной стране могли получить всего 20 000 фунтов стерлингов. Местные органы также постараются требования увеличить — компенсации требуют расходы на здравоохранение и безработицу, а также налоговые поступления.

Издание отмечает, что если английская юрисдикция будет принята, то процесс станет международным, а первое слушание по делу состоится летом 2019 года. Сам процесс может продлиться от двух до пяти лет. Интересы истцов будет представлять юридическая фирма Sanders Phillips Grossman, компания получит не более 30% от компенсации, за исключением, когда выплат для общины коренных народов. Компания уже потратила на процесс порядка 1,5 млн фунтов, ожидается, что будущие расходы достигнут 18 млн фунтов.

Компания-ответчик ранее заявляла, что обвинения опровергает на основании того, что плотина соответствовала требованиям бразильского законодательства.