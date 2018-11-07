Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 ноября 2018 года, 15:56

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

8 ноября Минюст озвучит результаты работы ГИС за III квартал 2018 года

07 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Завтра, 8 ноября 2018 года, состоится пресс-конференция: «Результаты работы государственной исполнительной службы за III квартал 2018 года».

Мероприятие пройдет в информационном агентстве «Укринформ» (г.Киев, ул.Богдана Хмельницкого, 8/16) в 11.00.

Участники мероприятия:

1. Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

2. Алексей Воробьев, директор Департамента государственной исполнительной службы.

3. Александр Чернобай, заместитель директора Департамента государственной исполнительной службы.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом