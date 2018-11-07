8 ноября Минюст озвучит результаты работы ГИС за III квартал 2018 года

Завтра, 8 ноября 2018 года, состоится пресс-конференция: «Результаты работы государственной исполнительной службы за III квартал 2018 года».
Мероприятие пройдет в информационном агентстве «Укринформ» (г.Киев, ул.Богдана Хмельницкого, 8/16) в 11.00.
Участники мероприятия:
1. Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.
2. Алексей Воробьев, директор Департамента государственной исполнительной службы.
3. Александр Чернобай, заместитель директора Департамента государственной исполнительной службы.
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