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«Мегафон» будет судиться с Hewlett-Packard в Калифорнии

07 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Российская компания «Мегафон» обратилась в суд северного округа штата Калифорния с иском к Hewlett-Packard Enterprise. Российский мобильный оператор требует возмещения ущерба за сбои в работе IT-системы, приобретенной у американского партнера.

Как сообщает Reuters со ссылкой на текст иска, контракт между «Мегафоном» и российским подразделением Hewlett-Packard Enterprise был заключен в 2013 году. С того момента HPE начала внедрять в сети «Мегафона» новую систему User Data Repository — хранилище с технической информацией об абонентах и доступных каждому из них услугах.

Система работала со сбоями, кроме того, в ней наблюдались проблемы с производительностью. Из-за этого у «Мегафона» несколько раз случались аварии в сетях — в ноябре 2016 года, в апреле, мае и июне 2017 года. Это нанесло для российского сотового оператора значительный ущерб.

«Мегафон» не только потерял свои первоначальные инвестиции в эту IT-систему, но и столкнулся с перспективой неизвестных дополнительных расходов на ее замену, которые оцениваются не менее чем $28 миллионов, а также с претензиями абонентов, партнеров из числа виртуальных мобильных операторов и, возможно, акционеров, сказано в иске.

Свой ущерб «Мегафон» оценивает как совокупность расходов на IT-систему, выплаченных непосредственно HPE, расходов на ее доработку, потерянных клиентов и в конечном итоге затрат на полную замену UDR-системы. Российская компания в суде требует компенсировать ущерб в $28 млн в семикратном размере, то есть $196 млн.

В «Мегафоне» заявили, что готовы пойти с HPE на «мировую» в случае удовлетворения всех его требований.

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