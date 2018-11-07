Сегодня 07 ноября 2018 года, 14:08

ВСП считает подачу заявления о преступлении в отношении одесского судьи противоправной

Высший совет правосудия отреагировал на сообщение судьи Приморского районного суда города Одессы о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия.

3 июля 2018 года в Высший совет правосудия поступило сообщение от судьи Сергея Кичмаренко, сообщает портал судебной власти.

В сообщении судья отмечает, что у него на рассмотрении находится уголовное производство по обвинению двух лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Пострадавшие в уголовном производстве систематически не появляются в судебные заседания, в связи с чем откладывается рассмотрение дела и снижается эффективность работы суда. Кроме того, указанные лица срывают судебные заседания путем подачи многочисленных необоснованных ходатайств об отводе судьи.

В июле 2018 года судье Сергею Кичмаренко стало известно о том, что пострадавшие в уголовном производстве обратились к прокурору Одесской области с заявлением о совершении судьей уголовного преступления.

Судья считает, что такое поведение потерпевших имеет признаки влияния на суд, в связи с чем он обратился к ВСП и ГПУ.

Как отметил докладчик, член Высшего совета правосудия Вадим Беляневич, при проверке сообщения установлено, что пострадавшие в уголовном производстве в течение года систематически и целенаправленно совершали действия, направленные на срыв судебных заседаний, и фактически сделали невозможным рассмотрение судьей указанного уголовного дела. Кроме того, указанные лица обвинили судью в совершении преступлений при рассмотрении этого уголовного дела. Такие обвинения не только подрывают авторитет конкретного судьи, но и негативно влияют на авторитет правосудия в целом.

«Также следует учесть, что подобное поведение участников судебных дел создает у рядовых лиц представление о возможности влияния на суд и судебное решение внепроцессуальным способом и о безнаказанности противоправных действий. Такая ситуация наносит ущерб судейской независимости», — сказал г-н Беляневич.

В связи с этим ВСП решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины о предоставлении ежемесячно информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве, сведения о котором внесены в ЕРДР 18 августа 2018 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины, по факту вмешательства в деятельность судьи. Кроме того, решено предложить Генеральной прокуратуре Украины проверить заявление о совершении уголовного преступления судьей Приморского районного суда города Одессы Сергея Кичмаренко от 18 июня 2018 года на наличие в действиях заявителей признаков совершения (покушение на совершение) преступления, предусмотренного статьей 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).