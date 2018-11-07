Google и Facebook подписывают договор о защите свободы в интернете

Google и Facebook присоединились к договору о защите свободы в интернете, пишет Pravo.ru. Две крупнейшие интернет-компании присоединились к «сетевому договору» (Contract for the Web), представляющему собой свод правил по защите свободного и открытого интернета. Соглашение разработал создатель «всемирной паутины» Тим Бернерс-Ли.
Документ обнародовали накануне, пишут «Ведомости». В нем содержатся положения об обязательствах интернет-компаний уважать приватность пользователей. Помимо этого в соглашении перечислены принципы «открытого и свободного интернета», указано на увеличение доступности интернета и обеспечение конфиденциальности данных пользователей.
Как сообщает Financial Times, стандарты будут доработаны после консультаций с правительствами и компаниями.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале
KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: