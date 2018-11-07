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Google и Facebook подписывают договор о защите свободы в интернете

07 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Google и Facebook присоединились к договору о защите свободы в интернете, пишет Pravo.ru. Две крупнейшие интернет-компании присоединились к «сетевому договору» (Contract for the Web), представляющему собой свод правил по защите свободного и открытого интернета. Соглашение разработал создатель «всемирной паутины» Тим Бернерс-Ли.

Документ обнародовали накануне, пишут «Ведомости». В нем содержатся положения об обязательствах интернет-компаний уважать приватность пользователей. Помимо этого в соглашении перечислены принципы «открытого и свободного интернета», указано на увеличение доступности интернета и обеспечение конфиденциальности данных пользователей.

Как сообщает Financial Times, стандарты будут доработаны после консультаций с правительствами и компаниями.

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