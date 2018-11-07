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Сегодня 07 ноября 2018 года, 12:20

НАПК: вице-спикер приобрела авто за 10 гривен

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях. Об этом информирует сайт Нацагентства, передает «УП».

Речь идет о фактах декларирования недостоверной информации, несообщения и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также о несвоевременном предоставлении деклараций.

Так, три админпротокола составлены по результатам проверки деклараций за 2015—2017 годы народного депутата, вице-спикера Оксаны Сыроед.

Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля на дату приобретения права. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, приобретенного вице-спикером у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно — 180 000 гривен.

В НАПК отмечают, что зафиксированы правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные частью второй статьи 172-6 КУоАП.