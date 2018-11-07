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За и против. НААУ проведет командную дискуссию относительно законопроекта об адвокатуре

8 ноября 2018 года 11.00 Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины проведет научно-практическую дискуссию на тему «Законопроект №9055. За и против».

Целью дискуссии является обсуждение новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Как говорится на сайте НААУ, отдельные положения проекта вызвали волну возмущения среди известных представителей адвокатской профессии. Поэтому возникает необходимость в обсуждении этой законодательной инициативы предоставлении возможности выразить свою обоснованную позицию по сторонникам законопроекта №9055 так и его противникам. Обсуждение состоится только в формате научной дискуссии по правилам, которые прилагаются.

По итогам дискуссии свое мнение относительно убедительности позиций сторон выскажут ученые, приглашаются в качестве рефери этого мероприятия.

Мероприятие состоится в пресс-центре АИ «ЛигаБизнес» по адресу: ул. Парково-Сырецкая, 23.

Правила проведения дискуссии

1. Инициатива проведения дискуссии поступает в Комитет по защите прав и гарантий адвокатской деятельности в форме обоснованной позиции ее инициатора. К ней прилагается список по ее участников и экспертов.

2. Комитет через средства массовой информации, и / или социальные сети приглашает для дискуссии предложенных инициаторами лиц, о чем их сообщает.

3. Каждый из участников дискуссии (далее Спикер) имеет право на командную поддержку. Членами команды Спикера могут быть не более чем три человека.

4. К дискуссии приглашаются государственные, общественные деятели, представители профессии адвокат, которые заслужили уважение и доверие, и которые работали в адвокатуре не менее 30 лет. Таким лицам предоставляется статус Рефери. К участию также могут быть приглашены эксперты.

5. Публичная дискуссия начинается с объявления темы дискуссии и ее участников Ведущим.

6. Спикеру для изложения своей позиции предоставляется время не более 10 минут.

7. спикеру могут задавать вопросы в такой последовательности: сначала противоположный Спикер, члены его команды, эксперты и Рефери. Вопросы ставятся чисто по теме дискуссии.

8. Команде Спикера по результатам поставленных вопросов и ответов на них происходит право выступления не более 5 минут каждому.

9. Спикер с противоположной стороны действует по правилам пунктам 7 и 8.

10. Ведущий дискуссии следит за соблюдение ее участниками Правил дискуссии, и имеет право по дисквалификации ее участников, и может, в случае нарушения этих Правил, лишить права голоса.

11. Приглашенные эксперты могут высказать свою точку зрения на позицию Спикера и его команды.

12. Право на подведение итогов дискуссии и объявления о ее победителей предоставляется Рефери.

13. По результатам проведенной дискуссии публично публикуются данные о ее победителя. Последний может получить награду за лучший ораторское выступление и умение убеждать.