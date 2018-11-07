Закон о передаче Андреевской церкви Константинополю подписан

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на данные на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа — 7 ноября возвращен с подписью Президента.
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