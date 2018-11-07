Закон о передаче Андреевской церкви Константинополю подписан

Vox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция. Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции. Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении. Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.