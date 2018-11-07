Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 ноября 2018 года, 12:20

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ отозвал лицензии у «дочки» «ВТБ Банка»

07 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у «БМ Банка», входящего в группу ВТБ. «Банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица», — говорится в сообщении украинского регулятора. Лицензии отозваны 6 ноября 2018 года, кредитная организация исключена из государственного реестра.

«БМ банк» сообщил клиентам о прекращении банковской деятельности на Украине весной 2018 года. Годом ранее Киев ввел санкции против пяти структур российских госбанков. Среди них, помимо «БМ Банка», были украинские «Сбербанк», «ВТБ» и «дочка» «ВЭБа» «Проминвестбанк». По итогам первых трех кварталов текущего года их совокупный убыток составил 8,9 млрд грн (около 20,7 млрд руб.).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Государство и юристы

Сезонная миграция

Отрасли практики

Сборный механизм

Судебная практика

Социальная оставляющая

Тема номера:

Выгодные данные

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом