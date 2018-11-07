Сегодня 07 ноября 2018 года, 12:20

НБУ отозвал лицензии у «дочки» «ВТБ Банка»

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у «БМ Банка», входящего в группу ВТБ. «Банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица», — говорится в сообщении украинского регулятора. Лицензии отозваны 6 ноября 2018 года, кредитная организация исключена из государственного реестра.

«БМ банк» сообщил клиентам о прекращении банковской деятельности на Украине весной 2018 года. Годом ранее Киев ввел санкции против пяти структур российских госбанков. Среди них, помимо «БМ Банка», были украинские «Сбербанк», «ВТБ» и «дочка» «ВЭБа» «Проминвестбанк». По итогам первых трех кварталов текущего года их совокупный убыток составил 8,9 млрд грн (около 20,7 млрд руб.).