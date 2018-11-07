Сегодня 07 ноября 2018 года, 10:38

Минфин заговорил о проблемах с введением налога на выведенный капитал

В Министерстве финансов Украины считают, что реальной возможностью для введения налога на выведенный капитал без угрозы фискальной устойчивости является его введение для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн.

При этом такие компании обяжут уплатить авансом этот налог в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 год. Такой компенсатор придумал Минфин.

В этом случае 98% от всего количества юрлиц перейдут на уплату налога на выведенный капитал и получат преимущества от этого налога, считают в Минфине.

Остальные 2% компаний останутся плательщиками налога на прибыль — это около 4500 компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн.

Но на этот бизнес приходится 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года), тогда как на МСБ — всего 15%.

«Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров была согласована как возможная», — отметили в Минфине.

По оценке министерства, прямые потери бюджета в случае введения налога на выведенный капитал для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

Минфин также ожидает, что в 2020 году бюджетные потери будут значительными, а фискальные риски остаются высокими.

Потери доходов бюджета в результате введения налога на выведенный капитал могут быть компенсированы либо путем увеличения других налогов, либо путем уменьшения государственных расходов, считают в Минфине.

«Расходная часть бюджета на 2019 год не содержит таких статей, которые можно было бы быстро и безболезненно сократить, не затрагивая социально важных сфер, таких как медицина, образование, оборона и другие», — говорится в сообщении Минфина.