Сегодня 07 ноября 2018 года, 10:38

Вся информация по расследованию смерти Екатрины Гандзюк будет засекречена

Все материалы расследования убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокурора Ларису Сарган.

Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной Радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам.

«В ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена», — подчеркнул г-н Луценко.

Он заявил, что еще одна из причин секретности — утечка информации. В частности, ГПУ проверяет причастность 12 человек к заказу убийства Гандзюк. И вчера одна из версий следствия, по словам Генпрокурора, утекла в СМИ.

«Сегодня я откровенно предупредил парламентариев: после вчерашних событий прокурор не будет предоставлять доступа к документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования», — сказал Юрий Луценко.