Litigation Group защищает интересы оптового торговца металлопрокатом в уголовном деле

Партнер АО Litigation Group, адвокат Денис Демин успешно защитил интересы оптового торговца металлопрокатом в уголовном деле. Адвокатом было подано ходатайство об отмене ареста, наложенного по ходатайству органов Национальной полицией Украины на банковские счета предприятия. Аресты были наложены с нарушением норм действующего законодательства. Благодаря правильно сформированной правовой позиции, а также правильно расставленных акцентов в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следственный судья согласился с доводами адвоката Дениса Демина.
На данный момент хозяйственная деятельность предприятия разблокирована, компания возобновила свою работу.
Денис Демин, партнер АО Litigation Group, адвокат
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