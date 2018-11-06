Сегодня 06 ноября 2018 года, 18:10

Litigation Group защищает интересы оптового торговца металлопрокатом в уголовном деле

Партнер АО Litigation Group, адвокат Денис Демин успешно защитил интересы оптового торговца металлопрокатом в уголовном деле. Адвокатом было подано ходатайство об отмене ареста, наложенного по ходатайству органов Национальной полицией Украины на банковские счета предприятия. Аресты были наложены с нарушением норм действующего законодательства. Благодаря правильно сформированной правовой позиции, а также правильно расставленных акцентов в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следственный судья согласился с доводами адвоката Дениса Демина.

На данный момент хозяйственная деятельность предприятия разблокирована, компания возобновила свою работу.













Денис Демин, партнер АО Litigation Group, адвокат