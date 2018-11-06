Сегодня 06 ноября 2018 года, 18:10

Блокировка налоговых — в фокусе внимания слушателей LHS

Очередная лекция Школы налоговой практики Legal High School касалась вопросов блокировки налоговых накладных в контексте уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом слушателям рассказал Олег Рачук, директор OLEH RACHUK LAW FIRM, адвокат.

Лектор напомнил, что НДС — это косвенный налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец (налоговый агент).

Плательщиком налога на добавленную стоимость можно зарегистрироваться как добровольно, так и в принудительном порядке.

Кроме того, спикер обратил внимание, что при поставке услуг нерезидентам или получении услуг от нерезидента объект налогообложения НДС определяют с учетом требований пунктов 186.2–186.4 Налогового кодекса Украины. Например, в случае предоставления рекламных, консультационных или юридических услуг, если одной из сторон договора является нерезидент, местом поставки указанных услуг считается место, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования, а при отсутствии такого места — место постоянного или преимущественного его проживания. То есть если получателем этих услуг является нерезидент, такие услуги не являются объектом обложения НДС, и наоборот, если услуги получает резидент, такие услуги облагаются по ставке 20%.

Далее лектор остановился на аспектах базы налогообложения. При этом он обратил внимание, что база налогообложения не должна быть меньшей, чем таможенная стоимость всех товаров.

Рассказывая непосредственно об этапах, которые проходит налоговая накладная/расчет корректировки в системе регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных, Олег Рачук отметил, что движение налоговых накладных/расчетов корректировки в Реестре начинается с первичного контроля, который включает расшифровку данных — проверку ЭЦП и соответствие формату, проверку регистрационных данных плательщика, проверку СЭА НДС по формуле достаточности средств.

«Если контроль по этим критериям не пройден, плательщик получает квитанцию об отказе в принятии НН/РК. Если плательщик исправляет причину непринятия на этапе первичного контроля, то он может направить накладную повторно. Если критерии первичного контроля НН/РК прошли успешно, тогда документы переходят к следующему этапу контроля — Системе мониторинга оценки критериев рискованности налогоплательщика», — пояснил спикер.

Более детально г-н Рачук рассказал о порядке оформления письменных пояснений или копий документов, подтверждающих бестоварность определенных операций.

Кроме того, как сообщил лектор, при блокировке налоговой накладной налогоплательщик имеет право подать жалобу в течение десяти календарных дней после получения решения соответствующей комиссии. Полная процедура административного обжалования прописана в Порядке рассмотрения жалоб на решения комиссии Государственной фискальной службы об отказе в регистрации налоговой накладной.

В части судебной практики лектор отметил, что в связи с принятием нового Порядка Кабинетом Министров Украины, вступившего в силу в марте с.г., судебная практика в этой сфере пока еще находится в процессе формирования. Такая практика пока не стала распространенной, но она уже формирует устойчивое мнение о позитивных перспективах судебного обжалования, резюмировал Олег Рачук.