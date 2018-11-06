Сегодня 06 ноября 2018 года, 18:11

Лектор LHS Анна Писанка рассказала о ключевых аспектах возмещения НДС

«Возмещение НДС» — тема лекции Анны Писанки, заместителя начальника отдела налогового права юридического департамента Fozzy Group, в рамках блока «Непрямое налогообложение» Школы налоговой практики Legal High School.

Лектор рассказала об аспектах возникновения бюджетного возмещения, основных изменениях в регулировании возмещения НДС и статистике возмещения НДС в 2017—2018 годах.

«Возмещение НДС — это институт, который до сих пор находится в процессе реформирования, но последние изменения оказались наиболее эффективными и положительными для налогоплательщиков», — отметила г-жа Писанка.

В части основных изменений лектор напомнила о существовании двух реестров, в рамках работы которых возмещение НДС не было достаточно прозрачным.

Основные изменения произошли в 2017 году путем объединения двух реестров в один, но, тем не менее, законодательные изменения оставили некоторые проблемы нерешенными. Среди них существование так называемого временного реестра. Анна Писанка сообщила, что данный реестр сегодня не функционирует (имеется в виду Временный реестр заявлений о возврате сумм бюджетного возмещения, поданных до февраля 2016 года, по которым по состоянию на 1 января 2017 года суммы НДС из бюджета не возмещены).

Лектор рассказала о практике возмещения таких сумм путем судебных споров. Речь идет об институте применения более эффективного способа судебной защиты, изменении способа исполнения судебного решения путем обязательства налоговых органов внести в реестр заявление о возмещении НДС.

Кроме того, спикер напомнила о постановлении Кабинета Министров Украины от 25 января 2017 года №26, которым и утвержден новый порядок возмещения НДС.

«Самым главным изменением, которое позволило более эффективно и прозрачно возмещать НДС, стало упразднение функции ГФС предоставлять казначейству соответствующее заключение о согласовании или несогласовании суммы бюджетного возмещения», — подчеркнула Анна Писанка.

Детально лектор проанализировала особенности процедуры подачи декларации и возмещения. «В новом порядке четко прописаны сроки внесения данных в реестр, в том числе в случае судебного обжалования налоговых уведомлений-решений», — сказала г-жа Писанка.

В то же время предусмотрена возможность проведения камеральной или документальной проверки. Также в практике часто применяется основание, предусмотренное подпунктом 78.1.8 НК Украины для проведения внеплановой документальной проверки, если сумма отрицательного значения\бюджетного возмещения превышает 100 тыс. грн. Но, по последним данным, в 90% случаях возмещение сумм в 2017 году были осуществлено в автоматическом режиме, то есть без проведения камеральной проверки. Как напомнила лектор, камеральная проверка проводится контролирующими органами, если сумма возмещения составляет менее 100 тыс. грн.

Подводя итоги лекции, Анна Писанка отметила, что такой налог, как НДС, с одной стороны, приносит поступления в бюджет, а с другой — становится причиной многочисленных злоупотреблений.