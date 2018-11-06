Сегодня 06 ноября 2018 года, 16:35

ВККС назначила шесть членов Общественного совета международных экспертов

На сегодняшнем пленарном заседании Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) приняла решение о назначении членов Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Напомним, согласно требованиям Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», ОСМЭ создается сроком на шесть лет Комиссией для содействия ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда и является ее вспомогательным органом. Члены ОСМЭ назначаются сроком на два года и не могут быть назначены повторно.

Международные организации предложили ВККС 12 экспертов. Список кандидатов Комиссия получила 19 сентября. Собеседования с кандидатами проводились в режиме скайп-конференций. В числе критериев избрания кандидатов — безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в суде или осуществлению судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

«Мы исследовали информацию о кандидатах, которую предоставили международные организации, изучили информацию из открытых источников», — отметил председатель ВККС Сергей Козьяков перед тем, как члены Комиссии удалились в совещательную комнату. Примечательно, что Комиссия приняла решение проводить тайное голосование за членов ОСМЭ. На заседании присутствовали 14 членов ВККС. По результатам голосования членами ОСМЭ назначены:

- Энтони Хупер, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке;

- Аурелийус Гутаускас, судья Верховного суда Литвы;

- Флеминг Кристиан Денкер, экс-заместитель государственного прокурора в Управлении по расследованию особо важных экономических преступлений (Дания);

- Тед Зажечни, судья Суда королевской скамьи в провинции Саскачеван (Канада);

- Миряна Лазарева Трайковская, экс-председатель первой секции Европейского суда по правам человека;

- Лорна Харрис, прокурор Великобритании в отставке.