Сегодня 06 ноября 2018 года, 16:36

Legal Startup Crash Test: юристам и предпринимателям представили юридические стартапы

Участникам были презентованы ряд инновационных сервисов

Организаторы движения юристов, политиков, технологов и ученых, разрабатывающих творческие решения проблем права и технологий Legal Hackers, 1 ноября с.г. провели мероприятие под названием Legal Startup Crash Test №15, которое является платформой для развития и поддержки инноваций в юриспруденции. Отметим: Legal Startup Crash Test проводится регулярно уже более полутора года в разных городах Украины и даже в Гааге. В числе присутствующих на мероприятии были предприниматели, юристы, студенты юрфаков из разных учебных заведений. Участники имели возможность в неформальной обстановке познакомиться с основателями Legal Tech стартапов, получить вдохновение для создания собственного проекта или возможность присоединиться к чужому, поучиться на чужих ошибках, найти новых клиентов, единомышленников или партнеров, а также стать частью сообщества и экосистемы инноваций в праве.

Традиционно открыл мероприятие Дмитрий Форемный, основатель и организатор серии встреч Legal Startup Crash Test, организуемых при поддержке HiiL и содействии 1991 OpenDataIncubator, Kyiv Legal Hackers.

В фокусе мероприятия — выступление Дмитрия Гадомского, CEO Axon Partners, который рассказал о Lawpreneurship (юридическое предпринимательство) и его отличиях от обычной практики юриста. Г-н Гадомский представил к вниманию зрителей график Gartner Inc и рассказал о позитивных и негативных сторонах профессии инхаус-юриста и юриста-консультанта.

В ходе мероприятия также были представлены питчи трех юридических стартапов (Reyestr, WikiLaw, ZemData).

Reyestr — комплексное решение легкого доступа и мониторинга данных государственных реестров с экрана мобильного. Потребность в данной разработке вызвана отсутствием удобного доступа и взаимодействия с реестрами с мобильного телефона, а также отсутствием мониторинга по реестрам в автоматическом режиме. В связи с этим предлагается создать широкий функционал, который включит в себя доступ к реестрам с мобильного телефона, мониторинг изменений по реестрам, синхронизацию реестров с календарем, а также форматирование комплекса избранных дел. Как утверждают создатели стартапа, потенциальное количество клиентов составляет не менее 200 тысяч человек, среди которых около 40 тыс. адвокатов, приблизительно 15 тыс. прокуроров, 6 тыс. судей, а также юридические лица и физические лица — предприниматели. Что касается стоимости за пользование приложением, то годовая подписка будет составлять всего 24 доллара США, а месячная — 2 доллара США.

Разработка WikiLaw вызвана проблемой юридического образования в Украине. Как утверждают разработчики, WikiLaw — это инновационное решение в сфере юробразования, которое является посредником между преподавателем и студентом. Данное приложение будет проверять рефераты и доклады на плагиат, с его помощью студенты смогут осуществлять переводы юридических документов.

ZemData осуществит быстрый анализ земельного банка. Пользователям понадобится всего один день для проверки 500 кадастровых договоров. Как это работает? В приложение закачивают информацию о земельных участках, сервис анализирует публичные данные, и клиент получает необходимую ему информацию.

В ходе презентаций зрители имели возможность задать вопросы, касающиеся представленных сервисов, а самые активные получили в качестве приза токены.