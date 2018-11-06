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Сегодня 06 ноября 2018 года, 18:11

САП и НАБУ завершили расследование в отношении министра В.Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларированию недостоверной информации.

Об этом «УП» сообщили в САП.

«После того как сторона защиты ознакомится в разумные сроки с материалами, дело пойдет в суд», — добавляют в Антикоррупционной прокуратуре.

22 октября 2018 года, комментируя ход расследования дела, министр инфраструктуры отметил, что он находится «в дискуссии в досудебном следствии».

«Я надеюсь, что на этом данная эпопея и завершится, я думаю, что и у НАБУ, и у меня достаточно много важных дел, которым нужно уделять внимание», — сказал г-н Омелян.

Также министр заявил, что после всех «интересных событий» вокруг него (уголовное производство НАБУ — ред.) он видит для себя «четкий путь — в политику».

13 сентября с.г. детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.