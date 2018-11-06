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Эксперты Fitch оценили, как решение арбитража по «Нафтогазу» влияет на финансовые риски компании

06 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Решение арбитража по «Нафтогазу» устранило финансовые риски компании. К такому выводу пришли в международном рейтинговом агентстве Fitch, но при этом они не учли 2,56 млрд долларов США при оценке финансового состояния украинской компании, сообщает Pravo.ru.

Fitch оценивает решение арбитража как благоприятное. «Суд фактически вынес решение в пользу «Нафтогаза» в двух многомиллиардных делах с участием ПАО «Газпром». Мы считаем, что больше нет рисков для финансового положения «Нафтогаза», связанных с арбитражными разбирательствами», — сообщает в пресс-релизе рейтинговое агентство.

При этом агентство не оценивает положенную выплату «Нафтогазу», так как ее сроки не определены. К тому же «Газпром» решение обжаловал. Fitch также считает, что исполнение обязательств по транзитному соглашению будет зависеть от того, введут ли в эксплуатацию в 2020—2021 годах трубопроводы Nord Stream II и TurkStream.

Тяжбы между компаниями продолжаются не первый год. В сентябре 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» заявила о новом споре. «Мы начали новый арбитраж и намерены вынудить «Газпром» компенсировать разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который бы поставлялся по измененному в арбитраже контракту», — прокомментировал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Речь может идти о компенсации до 110 млн долларов США. Все споры связаны с санкционной повесткой и прекращением поставок газа на Украину.

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