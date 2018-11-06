Сегодня 06 ноября 2018 года, 14:56

Юрий Луценко готов уйти в отставку с поста Генерального прокурора

Ю.Луценко возмущен «бездоказательным уничтожением» правоохранительной системы

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины.

По его словам, временная следственная комиссия по расследованию дела об убийстве советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк будет неэффективной.

«Организаторам ВСК нужен не результат. Им нужен пиар для борьбы за власть. Я говорю вещи, которые никогда еще не говорил, но я должен сказать... Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан национальной полицией, а тех, кто, по мнению следователя, не указывает на нужного им заказчика. Это все борьба за власть», — добавил он.

«Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — сказал он.

Юрий Луценко заявил, что не может допустить «двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытое преступление».

«Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление, а вам решать, Мустафа Найем (нардеп) будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность», — сказал г-н Луценко.

Также Юрий Луценко заявил, что пока у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, и накануне «пиарщики в крови» слили информацию об одном из них в СМИ.

Ранее сообщалось, что представители фракций БПП и «Народный фронт» в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

Как известно, народный депутат от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017—2018 годах.

Напомним: днем 4 ноября 2018 года стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.