Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины.
По его словам, временная следственная комиссия по расследованию дела об убийстве советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк будет неэффективной.
«Организаторам ВСК нужен не результат. Им нужен пиар для борьбы за власть. Я говорю вещи, которые никогда еще не говорил, но я должен сказать... Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан национальной полицией, а тех, кто, по мнению следователя, не указывает на нужного им заказчика. Это все борьба за власть», — добавил он.
«Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — сказал он.
Юрий Луценко заявил, что не может допустить «двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытое преступление».
«Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление, а вам решать, Мустафа Найем (нардеп) будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность», — сказал г-н Луценко.
Также Юрий Луценко заявил, что пока у следствия есть 12 подозреваемых в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, и накануне «пиарщики в крови» слили информацию об одном из них в СМИ.
Ранее сообщалось, что представители фракций БПП и «Народный фронт» в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.
Как известно, народный депутат от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017—2018 годах.
Напомним: днем 4 ноября 2018 года стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
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По-третє, для народу і держави не головне (може головне для окремих владних чиновників), фігура Генерального, з точки зору персоніфікації прізвища, одним чином не впливає на сутність виконуваної роботи. Ну, ми не будемо давати таку оцінку, враховуючи якості, котрі є однаковими для будь-якого менеджера, у даному випадку, менеджеру найвищого рівня у правоохоронній системі. Тому, тут можна погодитись з думкою прокурора, що не важливо, хто керує слідством і прокуратурою – теперішній Генеральний, чи, може і гарант, а може і Мустафа Найєм. Вся справа – в результаті… Може, хтось його і бачив, чи бачить, або хоче бачити…
Цей екскурс не буде зайвим для розуміння заяви Генерального. По-перше, що для народу і держави не головне, це зрозумілий піар-хід, красиво на манер Європи, та і можливість дистанціюватись, напередодні виборів, від чогось, що робила незлочинна влада, але у майбутньому може викликати питання. А, по-друге, що вже більш суттєво для народу і держави, так це визнання на найвищому рівні повної відсутності у керуванні правоохоронною системою, тобто, мої шановні співгромадяни = завтрашній електорат, що ми всі не захищені у питаннях життя та здоров’я, свобод та законних інтересів, майна, тощо від злочинних виявлень.
Прокерував той виходець із народу, мабуть, все ж він не з кухарок, прошу пробачення, не з кухарів, але, без образи – з народу десь місяць-другий, і, пригадаю, за цей час встиг на сайті «Юридическая практика» відрапортувати, що встиг провести у прокуратурі люстрацію. Міліція-поліція не забарились, рік чи трохи більше і теж, результати на-гора. Про СБУ зовсім нічого казати, вони, якось не дуже акцентували це питання, мабуть, в силу специфіки свої роботи, не виключно, що там встигли це зробити ще за місяць до Майдану. Знову ж таки, можливо це і природньо, відповідно до нової теорії поділу влад за діючим гарантом.
Як його там, аби майже інтелігентно сказати ...дисбаланс правоохоронної системи, як і судової влади, про яку гарант сказав, що така не існує в «його державі» - щоби його симпатики не були прискіпливі, уточнюю, перераховуючи, якось у газеті «Голос України» у 2014-2015 рр., гілки влади, нехтуючи такого собі Монтеск’є, президент пригадав лише законодавчу, виконавчу та юридично не існуючу, але фактично керуючу - президентську (?), неінтелігентно, у народі про таке кажуть - «бардак», пріснопам’ятний Лаврентій Павлович рубав інакше – «саботаж», це на видноті за весь час незлочинної влади. До речі, десь відразу після Майдану прокуратуру очолював якийсь собі в.о. генерального, ім’я в пам’яті не залишилось, знаю, що по попередній роботів він те носив шинельку з погонами – як залізничники чи податківці, лісники чи шахтарі.
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