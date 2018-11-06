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Заседание АМКУ о монополизме «ДТЭК» сорвано — СМИ

06 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монопольном положении на рынке электроэнергии компании «ДТЭК», принадлежащей Ринату Ахметову, на 20 ноября 2018 года, информирует «Экономическая правда».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, НКРЭКУ, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила.

Представитель компании «Укрэнерго», тоже выступавшей в июне 2015 года заявителем по делу, на заседание явился, но без соответствующих полномочий согласно уставу и доверенности (как свободный слушатель), заявил г-н Герус.

В свою очередь журналист Юрий Николов сообщил, что во время заседания представитель «ДТЭК Днепроэнерго» ходатайствовал о неразглашении конфиденциальной информации, а потому просил проводить слушания в закрытом от прессы режиме.

«А если в открытом режиме, то чтобы было обеспечено неразглашение конфиденциальной информации», — добавил г-н Николов.

При этом первый заместитель председателя АМКУ Мария Нижник предложила открытый режим, а при рассмотрении моментов с конфиденциальной информацией — переходить в частично закрытый режим.

Также г-жа Нижник предложила отложить рассмотрение дела на 20 ноября из-за отсутствия представителей заявителей.

Комитет единогласно проголосовал за перенос рассмотрения этого вопроса на 20 ноября 2018 года — в режиме открытого заседания.

Напомним: в сентябре 2015 года АМКУ начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний «ДТЭК».

Расследование было начато после получения соответствующей жалобы от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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