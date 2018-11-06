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Сегодня 06 ноября 2018 года, 16:35

Завтра стейкхолдеры в строительной отрасли обсудят пути усиления прозрачности ГАСИ

7 ноября 2018 года в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины состоится встреча в формате открытого диалога с представителями строительной отрасли и профильными ассоциациями на тему «Создание прозрачных и равных условий в системе госархстройконтроля. Прозрачная ГАСИ — публичный инструмент эффективного регулирования градостроительной деятельности».

Место проведения: г.Киев, ул.Большая Житомирская, 9.

Начало в 14.00.

Об этом сообщается на сайте министерства.