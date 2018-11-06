Сегодня 06 ноября 2018 года, 14:56

АРМА: на Львовщине владельцы арестованных ТЭЦ препятствуют запуску отопительного сезона

Во Львовской области владельцы арестованных ТЭЦ продолжают препятствовать запуску отопительного сезона. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В частности, владельцы продолжают организовывать препятствия восстановлению поставки тепла и горячей воды жителям Нового Роздола и Новояворовска.

«По состоянию на утро 6 ноября большая часть работников ТЭЦ четвертый день подряд упорно работают над восстановлением теплоснабжения, однако представители владельцев теплоэлектростанций Андрей Гнатуш и Евгений Коза продолжают организовывать препятствия восстановлению поставки тепла и горячей воды жителям Нового Роздола и Новояворовска», — говорится в сообщении АРМА.

В Агентстве подчеркивают, что указанные препятствия происходят несмотря на то, что на прошлой неделе представители собственников и работники Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ заключили меморандумы с мэрами городов, главой ОГА Львовской области, новым управляющим и АРМА. Согласно этому документу представители собственников ТЭЦ обязались сотрудничать с управляющей компанией для обеспечения скорейшего запуска отопительного сезона.

«В соответствии с условиями заключенных меморандумов представители собственников ТЭЦ обязались содействовать управляющей компании — помочь восстановить утраченную техническую документацию и вернуть недостающее оборудование. Однако до сих пор этого так и не произошло», — проинформировали в АРМА.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время управляющая компания частично восстановила отсутствующие документы, без которых невозможно запустить работу части оборудования ТЭЦ, и продолжает работу по восстановлению остальной документации. Также завершены ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования ТЭЦ, запущено тестирование систем ТЭЦ. При этом владельцы ТЭЦ не вернули контрольно-измерительное оборудование, которое было демонтировано, по словам работников ТЭЦ, по указанию руководства компаний — владельцев ТЭЦ к моменту начала работы управляющей компании.

«Именно отсутствие контрольно-измерительного оборудования пока осталось ключевым препятствием в запуске отопительного сезона. Сегодня НАБУ и САП осуществляют мероприятия по установлению местонахождения пропавшего оборудования, критически необходимого для того, чтобы тепло вернулось в дома жителей Новояворовска», — пояснили в Нацагентстве.

На этой неделе было установлено местонахождение пропавшей газотурбинной установки.

«Оборудование находится на ремонте в г.Николаеве с мая этого года, что противоречит судебным решениям об аресте и передаче этого оборудования в управление. Без вмешательства НАБУ и АРМА эта газотурбинная установка и в дальнейшем находилась бы вне ТЭЦ, что значительно уменьшает мощности ТЭЦ и создает дополнительные риски в отопительный сезон», — указано в сообщении.

Напомним: в конце октября в НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что компания готова возобновить газоснабжение Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ при открытии ими счетов со специальным режимом использования в соответствии с Законом «О теплоснабжении».