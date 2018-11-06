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Отказ в правовой охране на объекты ИС чаще обжалуется в Апелляционной палате МЭРТ, а не в суде

06 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины обнародован отчет о результатах работы Апелляционной палаты при министерстве период с 1 июня 2017 по 1 ноября 2018 года.

Апелляционная палата при Минэкономразвития создана 18 мая 2017 года. Ее задача — рассмотрение возражений против решений Минэкономразвития о приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности и заявлений о признании знака для товаров и услуг хорошо известным в Украине.

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев, комментируя задачи Апелляционной палаты, пояснил: «Мы ликвидировали Государственную службу интеллектуальной собственности и перешли к двухуровневой системе защиты прав. Очень важно в переходный период обеспечить эффективную охрану и защиту прав интеллектуальной собственности в стране. Министерство экономического развития уделяет значительное внимание вопросам административной и судебной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Одним из элементов системы является Апелляционная палата министерства».

Согласно отчету за полтора года Минэкономразвития вынесло 2325 решений об отказе в предоставлении правовой охраны на объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели и знаки для товаров и услуг. В Апелляционную палату за этот период поступило 115 возражений, что составляет около 5% от общего количества решений об отказе, тогда как непосредственно в суде было обжаловано менее 1%. При этом в соответствующий период Апелляционная палата вынесла 100 решений, 5% которых впоследствии были обжалованы в суде. Пока ни одно из этих решений Апелляционной палаты в судебном порядке не отменено.

«В этом году мы усовершенствовали регламент работы Апелляционной палаты — обжаловать решение будет еще проще. Заявитель сможет общаться с Апелляционной палатой в режиме видеоконференции или в упрощенном письменном производстве без участия сторон. В целом Апелляционная палата будет применять такие же подходы, что и суд, когда проверяет и рассматривает законность и обоснованность решений», — добавил Алексей Перевезенцев.

В будущем Минэкономразвития планирует ввести процедуры альтернативного разрешения споров в Украине, такие как медиация и арбитраж.

«Мы понимаем, что граждане хотят сэкономить время и деньги при решении споров и общении с госорганами. Введение процедур альтернативного разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности уменьшит нагрузку на судебную систему и сократит сроки рассмотрения споров в суде», — отметил госсекретарь.

Ознакомиться с отчетом Апелляционной палаты можно по ссылке.

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