Сегодня 06 ноября 2018 года, 14:55

АМКУ: неразработка фискалами порядка размещения таможенных постов могла навредить конкуренции

Антимонопольным комитетом Украины принято решение, которым признано нарушение со стороны Государственной фискальной службы в виде антиконкурентных действий органов власти.

Об этом говорится на сайте АМКУ.

1 ноября 2018 на заседании Антимонопольного комитета Украины было принято решение, которым, в частности, было признано бездействие ГФС, заключающееся в неразработке прозрачного порядка определения территорий размещения органов доходов и сборов и в отсутствии порядка и контроля за установлением и взиманием платы за услуги, предоставляемые на территории зон таможенного контроля (таможенных постов). Указывалось, что это может привести к недопущению, ограничению или искажению конкуренции на рынке услуг, связанных с таможенным оформлением, и к дополнительным необоснованным расходам потребителей таможенных услуг, что является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным частью первой статьи 15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных действий органа власти.

На Службу была возложена обязанность прекратить указанное нарушение путем:

- разработки проекта нормативно-правового акта и внесения его на рассмотрение Министерства финансов Украины, в котором стоит определить следующее:

1) четкий и недискриминационный порядок определения/избрания субъектов хозяйствования, на территории которых размещаются зоны таможенного контроля (таможенные посты);

2) порядок деятельности таких субъектов хозяйствования в части их взаимодействия с органами доходов и сборов, перечень и правовую природу услуг, которые могут предоставлять такие субъекты хозяйствования;

3) порядок формирования и взимания платы за услуги, которые связаны с таможенным оформлением и без которых невозможно осуществление таможенных формальностей, предоставляемых в том числе субъектами хозяйствования на территориях зон таможенного контроля (отделах таможенного оформления), направленный на установление экономически обоснованной стоимости услуг и обеспечение надлежащего контроля ценообразования.

Такое решение обусловлено установленными в ходе расследования по делу проблемами, которые связаны с отсутствием нормативно закрепленного порядка определения/избрания субъектов хозяйствования, на территории которых размещаются подразделения органов доходов и сборов (зоны таможенного контроля), требований к таким субъектам хозяйствования и определения платности-бесплатности услуг таких субъектов.

Сообщается, что по результатам работы органов Комитета в период с 2010 по 2018 года территориальными отделениями было принято 38 решений, которыми признано совершение нарушений на рынке предоставления услуг в зонах таможенного контроля, а в период с 2010 по 2017 год предоставлено 19 рекомендаций субъектам хозяйствования.